Il Napoli è primo, le ha vinte tutte in campionato, eccetto la gara pareggiata contro la Roma all'Olimpico. Eppure manca una risorsa importante, la presenza massiccia dei tifosi allo stadio. C'è quel vecchio (e sempre recente) problema delle multe. A tal proposito il neo sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in occasione della giornata commemorativa dei defunti presso il Cimitero di Poggioreale, ha parlato alla stampa:



"È importante che i tifosi ci siano allo stadio, però non possiamo fare deroghe sulla legalità. Unendo le due cose una soluzione si troverà. Mi sono confrontato con De Laurentiis per le necessità della società e il tema stadio rientra tra le principali. Pensiamo ad un tavolo congiunto per analizzare le problematiche dell'impianto".