"Grazie per Jorginho". In occasione del Noisy Naples, Noel Gallagher, ex leader degli Oasis e grande tifoso del Manchester City, ha scherzato sul passaggio del centrocampista italo-brasiliano alla corte di Guardiola. In attesa di notizie ufficiali, ci pensa il cantante ad accogliere l'ormai ex calciatore dei partenopei.