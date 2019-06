Baselli-Napoli? Possibile secondo l’edizione odierna di Tuttosport: “Il centrocampista granata interessa anche a Ancelotti. Da sempre. E adesso lo vorrebbe al Napoli. E allora è facile immaginare che possa servire per arrivare a due giocatori nel mirino di Cairo su consiglio di Mazzarri: Simone Verdi e Mario Rui. Si tratta di due giocatori che il ds Giuntoli può cedere visto che Ancelotti non li considera indispensabili per compiere un ulteriore salto di qualità”