Spalletti ieri in conferenza ha parlato di mercato e dei vari giocatori da tenere (come Koulibaly e Mertens). Tra questi non è stato menzionato Zielinski, il cui contratto con il Napoli è ancora lungo (scadenza 2024 con opzione per il 2025). Tuttavia anche il polacco è ambito da alcuni club europei.



Il Tottenham avrebbe chiesto il prezzo di Zielinski per portarlo ad Antonio Conte. La stagione del polacco non è stata di alto livello, ma nonostante ciò la valutazione fatta dal Napoli resta alta, considerando il debole che ha per lui il presidente De Laurentiis. Lo riporta oggi Il Mattino.