Giornata di presentazione, quella di ieri, per il Napoli. Il club partenopeo ha "svelato" ai tifosi i nuovi acquisti Simone Verdi, Alex Meret, Orestis Karnezis e Fabian Ruiz. A fare le domande i fan degli azzurri, che per un giorno hanno indossato i panni dei giornalisti in conferenza stampa. Microfono vicino alla bocca e domanda di rito. Ma in quel di Dimaro qualcosa non è andato come previsto...



"MAIALE COL 9" - Simone Verdi ha scelto di indossare la numero 9, già vestita ai tempi di Bologna, che fu di Gonzalo Higuain. E un tifoso, in merito a questa decisione dell'ex rossoblù, ha voluto fare una domanda proprio sulla 9 che, parole sue, è stata "indossata da un maiale". Chiaro riferimento al Pipita, che due estati fa lasciò il Napoli per la Juventus. Grande imbarazzo, sorriso nervoso di Verdi e reprimenda di Nicola Lombardo, responsabile della comunicazione azzurra.