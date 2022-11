Il Napoli è al lavoro per blindare con dei nuovi contratti cinque calciatori della squadra di Spalletti. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, sono in arrivo i rinnovi per Lobotka (fino al 2027 con opzione per un altro anno), Di Lorenzo (fino al 2026) e Rrahmani (fino al 2027).

Inoltre il club del presidente De Laurentiis vuole adeguare ingaggio e clausola delle due sorprese Kim e Kvaratskhelia.