Carlo Ancelotti-Aurelio De Laurentiis: il momento del faccia a faccia è arrivato. Lo aveva detto lo stesso tecnico poche ore fa, al termine del 4-0 sul Genk in Champions League. "Domani avrò un incontro con il presidente e valuteremo il da farsi". Il faccia a faccia, però, è stato anticipato: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, è in corso in questi minuti un vertice all'Hotel Vesuvio tra l'allenatore di Reggiolo e il presidente partenopeo.



I TEMI - Oggetto dell'incontro, ovviamente, il futuro del tecnico. La certezza è che Ancelotti non ha intenzione di dimettersi e discuterà il futuro insieme al numero uno della società. De Laurentiis, dalla sua, ha un principio di accordo con Gattuso e da quanto filtra sembra difficile un ripensamento. Al summit è presente anche il ds Cristiano Giuntoli. Oltre al destino del tecnico, verranno prese decisioni anche in merito alle multe e alle sanzioni disciplinari dopo i fatti post-Salisburgo.



23.19 La cena tra Ancelotti e De Laurentiis è terminata poco fa: la decisione è rinviata a domani, in una colazione di lavoro che aprirà una giornata rovente. L'allenamento delle 11, al momento, è ancora in programma e a dirigerlo sarà Ancelotti. Tutti gli scenari sono dunque aperti: da quanto filtra, tuttavia, la più accreditata prevede l'addio del tecnico.



22.40 Inizia la cena tra Ancelotti e De Laurentiis.