Le trattative con il Napoli sono in corso, ma tra i bookmaker c'è ancora incertezza sul futuro di Dries Mertens. Il belga potrebbe andare incontro alla proposta del club, rivedendo la richiesta economica di un mese fa, ma le voci di mercato - le ultime riguardanti l'interesse di un club messicano - non risolvono il rebus nelle previsioni dei betting analyst. Al momento lo scenario favorito (se pur di poco) punta sulla partenza dell'attaccante, offerta a 1,75. Ancora con qualche giorno davanti prima della scadenza del contratto, rimane in piedi anche la possibilità della conferma, in questo caso a 1,82. Si fa invece più lontano il sì di Fabian Ruiz, il cui addio scende ancora dall'1,70 di due giorni fa a 1,60. Più alta invece l'offerta per la partenza di Koulibaly, finito nel mirino della Juventus: il trasferimento del difensore al momento vale 2,10.