Come scrive La Gazzetta dello Sport, il Napoli sarà in ritiro fino alla gara con il Genoa: decisione presa in autonomia dal patron De Laurentiis contro il parere di Ancelotti. "E’ abbastanza chiaro che il ritiro sia stato un provvedimento punitivo, nonostante De Laurentiis abbia detto il contrario. Lui è molto arrabbiato per la sconfitta di Roma e per il rendimento della squadra in campionato. Talmente contrariato che ha deciso tutto da solo, comunicando all’allenatore la propria decisione, senza che ci potesse essere possibilità di difesa. Ha il timore, De Laurentiis, che anche questo campionato si possa chiudere con largo anticipo. E non teme tanto la possibilità di stare fuori dalla lotta scudetto, quanto di fallire il quarto posto e, dunque, la qualificazione alla prossima Champions League. E’ ancora presto, comunque, per emettere sentenze, ma perdere l’Europa dei grandi significherebbe alleggerire il bilancio di 60-70 milioni di euro. Il che metterebbe in discussione l’eventuale progetto futuro e, probabilmente, anche la conferma di Ancelotti per la prossima stagione".