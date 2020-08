Arrivato come portiere rivelazione e futuro di questo Napoli, Meret è scivolato alle spalle di Ospina nelle preferenze di Gattuso. Adesso è da capire il destino del friulano, anche se De Laurentiis non ha intenzione di privarsi di un giovane potenziale talento come lui.



Ma l'ipotesi prestito cresce sempre più. Il Mattino oggi riporta un incontro che ci sarà in settimana tra il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, e l'agente del portiere, Federico Pastorello. Meret non vuole più ricoprire il ruolo di riserva, così è disposto ad essere ceduto in prestito in una squadra che lotta per qualcosa di importante in Italia così come in Europa, dove non mancherebbero altre offerte.