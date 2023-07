Il Napoli lì davanti cambierà qualcosa. La speranza di De Laurentiis è che non arrivino mai offerte monstre per Victor Osimhen, il nuovo Napoli vuole ripartire dal bomber. L'altro punto fermo del tridente è Kvaratskhelia,- Intanto la società si sta già muovendo sul possibile sostituto del messicano: i. 13 gol e 8 assist nell'ultima stagione da titolare, iniziata con un paio di mesi di ritardo per un problema muscolare. Chi lo conosce bene è convinto abbia numeri da campione, calcia di destro e di sinistro con un mix di potenza e precisione; compagno di nazionale di Ibra e Kulusevski, in qualche intervista anche Zlatan ha parlato bene del ragazzo.- Il Napoli sta aspettando di trovare una soluzione a Lozano prima di alzare il pressing su Karlsson,: i biancocelesti l'hanno visto da vicino in Conference League quando tra andata e ritorno ha fatto tre assist e un gol, Sarri ha chiesto un esterno e lo svedese è una delle alternative a Berardi; i viola hanno fatto un timido sondaggio con l'Az, ma al momento non c'è nulla di concreto.- De Laurentiis è quello che finora si è mosso con più convinzione,. Capo scouting con più potere sul mercato da quando è andato via Giuntoli, durante l'ultima stagione insieme al suo staff ha visionato più volte Karlsson rimanendo spesso colpito dalle qualità del ragazzo. Il Napoli prepara lo switch in attacco, contatti avviati per Karlsson.