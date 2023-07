). De Laurentiis ha le idee chiare per quello che dovrà essere il Napoli che verrà. Via Kim, il suo sostituto potrebbe essere un calciatore giapponese. EMa guai a cercare di replicare esattamente ciò che era il suo predecessore, il patron azzurro ci ha tenuto a precisare anche questo. E, difensore centrale classe '96 del Borussia Monchengladbach,. Attento, bravo nell'applicazione, queste sì che sono caratteristiche in comune, ma raccontiamo due calciatori differenti che non vanno messi a confronto.- La decisione di Kim di dire addio è nota già da un po' di tempo eDiversi i nomi sondati dalla coppia scout Micheli-Mantovani, che oggi portano principalmente adel Wolverhampton,della Real Sociedad e, appunto,del 'Gladbach. Se per i primi due, tra richieste e clausole, non si scende al di sotto dei 40-50 milioni, discorso differente vale per il giapponese, che rientra pienamente nei parametri del Napoli. L'unica controindicazione potrebbe essere la, quasi un mese in cui gli azzurri si giocheranno anche la Supercoppa italiana in Arabia contro Lazio, Inter e Fiorentina.- L'aspetto economico, dunque, non è un problema:Una differenza minima che è facilmente colmabile. Ancora meglio per l'accordo con il calciatore, che sarebbeavendo rifiutato anche alcune avances dall'Arabia Saudita. Tutto apparecchiato, dunque, per una trattativa iniziata dal Napoli già qualche mese fa.Il neotecnico azzurro, nel frattempo, oggi ha fatto la sua prima riunione con staff tecnico e staff medico per programmare la nuova stagione. De Laurentiis vuole prendere un giapponese, Itakura vuole il Napoli: manca poco e si tireranno le somme.