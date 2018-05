Marek Hamsik non è mai stato così lontano dal Napoli. Corteggiato dalle super offerte cinesi, il capitano azzurro è tentato dalla possibilità di salutare la città in cui ha stabilito record su record. Come scrive il Corriere dello Sport, però, il club partenopeo non ha ancora rinunciato al proprio simbolo: ieri a pranzo si sono incontrato il suo agente, Venglos, e il presidente Aurelio De Laurentiis. Nel summit si è parlato di una possibile permanenza.