Il Napoli continua a lavorare sul mercato. Giuntoli deve sistemare in primis due reparti, quello arretrato e quello offensivo. In difesa ci sono due nodi da sciogliere, quali Koulibaly e Maksimovic.



Nei prossimi giorni ci sarà un nuovo incontro con l'agente di entrambi i giocatori, Fali Ramadani. Per Koulibaly si affronterà nuovamente l'argomento Manchester City. Per Maksimovic, invece, la situazione è legata principalmente alle richieste d'ingaggio. Il serbo vuole restare in azzurro, non ha intenzione di andare via da Napoli e l'obiettivo è quello di rinnovare il contratto. Il nodo da sciogliere, però, riguarda l'ingaggio, con una distanza da colmare tra domanda e offerta. Lo riporta l'edizione odierna de' Il Corriere dello Sport.