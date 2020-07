Secondo quanto riportato da Sky Sport il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha incontrato nei giorni scorsi a Capri l'agente Fali Ramadani. Si è parlato principalmente di Kalidou Koulibay, con il Manchester City seriamente interessato ad acquistarlo. Il Napoli, in passato ha anche trattato Luka Jovic del Real Madrid, ma con l'acquisto imminente di Osimhen, non affonderà il colpo anche per l'ex-Eintracht.