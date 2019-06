Il Mattino svela dettagli sulla trattativa James Rodriguez dal Real Madrid al Napoli: "La palla passa alle due società. In settimana è atteso un incontro tra l'agente del giocatore e il presidente del Real Madrid: si parlerà della famosa formula magica per portare il colombiano a Napoli. Il Real, che ha fissato il prezzo (55 milioni) si è detto aperto alla possibilità di cedere il giocatore in prestito, ma con l'obbligo di riscatto. L'idea del Napoli è quella di far scendere le pretese economiche a circa 45 milioni di euro, ciò vuol dire che al momento la distanza tra domanda e offerta balla ancora di 10 milioni. Una somma che per Jorge Mendes, però, non è affatto insuperabile".