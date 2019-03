Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, continua a seguire Valentino Lazaro, esterno destro dell'Hertha Berlino. Come riporta Radio Marte, l'agente del calciatore, Max Hagmayr, è in città proprio per incontrare il dirigente dei partenopei: valutazione da 20 milioni di euro, austriaco, può diventare l'erede di Callejon.