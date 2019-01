Secondo la Gazzetta dello Sport, le trattative sono in casa Napoli sono in stand by:

"Qualcosa potrebbe muoversi dopo il vertice romano, che ci sarà tra oggi e domani, al quale parteciperanno Aurelio De Laurentiis, Cristiano Giuntoli e Andrea Chiavelli, l’amministratore delegato. Sembra da escludere, in ogni modo, che qualcosa possa concretizzarsi in questa sessione di mercato: tutte le operazioni che il Napoli sta considerando, in questo periodo, sono tutte prospettiche, riguardano la prossima stagione. L’interesse principale è per Hirving Lozano, l’attaccante del Psv Eindhoven, che piace tanto a Carlo Ancelotti"