. Il club parigino, infatti, avrebbe scelto il difensore senegalese per sostituire Thiago Silva, in scadenza di contratto e sempre più lontano dal rinnovo.Dalla Francia, intanto, rimbalza un'indiscrezione non di poco conto. Secondo quanto riporta Le Parisien, infatti,: primi indizi di mercato per una delle trattative che infiammeranno l'estate...