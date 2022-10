Dopo il forfait di Rrahmani, il Napoli perde un altro giocatore importante. Anguissa è stato costretto a fermarsi per un problema muscolare nel corso di Ajax-Napoli. Il centrocampista camerunense oggi si è sottoposto agli esami di rito che hanno evidenziato un'elongazione del muscolo semitendinoso della coscia destra. Iniziate già ieri le terapie, Anguissa resterà fuori per 2-3 settimane.



LE GARE CHE SALTERÀ - Spalletti dovrà rinunciare ad Anguissa, uno degli uomini chiave di questo Napoli, per almeno quattro partite. Fuori sicuramente domenica contro il Bologna, così come settimana prossima nel match dell'Olimpico contro la Roma e mercoledì 26 ottobre nella penultima gara della fase a gironi di Champions contro i Rangers. Difficile anche la presenza contro il Sassuolo il 29 ottobre. Il Napoli conta di ritrovarlo in campo per la partita contro il Liverpool dell'1 novembre, altrimenti quella contro l'Atalanta del 5 novembre.