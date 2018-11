Seduta mattutina per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro il Chievo al San Paolo in programma domenica per la 13esima giornata di Serie A (ore 15). La squadra ha svolto attivazione in avvio. Di seguito lavoro tecnico tattico con svolgimento di gioco e applicazione del pressing. Successivamente partitina a campo ridotto. Chiusura con esercitazioni al tiro.



Sono rientrati dagli impegni con le Nazionali anche Mertens, Fabian, Diawara e Ounas.



Infortunio per Verdi e Younes durante la seduta. Verdi ha subìto una distorsione alla caviglia sinistra la cui entità sarà valutata nelle prossime 48 ore.



Per Younes lievissima distorsione di primo grado alla caviglia destra.