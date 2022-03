L'esperienza di Alex Meret con la maglia del Napoli non è stata delle più felici fino ad oggi. Tutto è iniziato con un brutto infortunio durante il primo ritiro estivo nel 2018 che lo ha tenuto lontano dal campo per circa cinque mesi. L'alternanza con Ospina, fino a diventare la riserva dello stesso colombiano.



NUOVO INFORTUNIO - Quest'anno sembrava fosse finalmente arrivato il suo momento ma un altro infortunio lo ha frenato tra agosto e settembre. Al suo rientro Ospina aveva ormai conquistato il posto da titolare fisso. Quest'anno Meret in campionato ha giocato solo 7 partite. Ad aggiungersi in questo momento negativo è arrivato un altro problema. In seguito agli accertamenti ha riportato una frattura del processo trasverso di sinistra della seconda vertebra lombare. Infortunio simile a quello riportato sei mesi fa.



TEMPI DI RECUPERO - Un problema che lo terrà fuori dal campo per tre settimane. Salterà, dunque, la chiamata in Nazionale per il match dell'Italia contro la Macedonia. Il suo rientro tra i convocati è previsto in occasione di Atalanta-Napoli del 3 aprile oppure Napoli-Fiorentina della settimana successiva.