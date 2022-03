Spalletti e la sua squadra, però, si sono fermati un'altra volta, cadendo in casa davanti ai propri tifosi nello scontro diretto con il Milan. Un ko che pesa tanto, che porta rammarico e la sensazione di un altro anno senza poter portare a casa un trofeo prestigioso come lo scudetto. Chiaro che il Napoli è ancora a soli tre punti dalla vetta e ci sono ancora dieci partite da affrontare. È pur vero che- Di assenze ce ne sono state ma finalmente Spalletti può contare praticamente su tutta la rosa. A disposizione adesso ci sono anche i vari Lozano e Anguissa che dovrebbero dare una spinta in più da qui a fine stagione. Presenze/assenze a parte, questo Napoli è evidentemente calato. Soprattutto per quanto riguarda il rendimento sotto porta. È infatti- Il dato confortante resta sempre lo stesso, ovvero una fase difensiva del Napoli assolutamente invidiabile. Sono solo 20 i gol incassati da Koulibaly e compagni, seguono Inter a 22 (con una sfida da recuperare), Juventus a 25 e Milan a 29. Guardando i numeri in fase realizzativa, però, non c'è da star sereni. SonoFacendo un confronto con lo scorso anno (quando, va detto, il rendimento complessivo era non era buono come oggi), alla 28ª giornata il Napoli aveva segnato 58 gol, 9 in più di oggi.- A questo punto del campionatoIn casa Napoli non va proprio così.. Complice l'infortunio importante, senza dubbi, ma non sta rendendo come dovrebbe nella finalizzazione. Soprattutto contro le cosiddette 'big', maA dir il vero il problema è fino alla decima posizione, visto che l'avversaria con cui ha marcato il cartellino che ha la posizione più importante è il Torino.- Non è solo in Osimhen il problema, perché nessun altro degli attaccanti si avvicina ai 10 gol in campionato. È un problema anche di esterni , perché da loro qualche numero in più ce lo si aspetta.che su azione nella Serie A 2021/22 ha segnato solo contro la Lazio.è fermo a 4 gol,addirittura a 1. Volendo considerare(ormai tuttofare) e(ultimo tra le scelte) si continua su questa scia, dato che sono rispettivamente a 2 e 0 gol.- In prospettiva futura ci sarà da ragionare tanto su quello che succederà.tra giocatori in scadenza, Insigne che andrà al Toronto, altri calciatori il cui contratto è alla fine e difficilmente resteranno ai piedi del Vesuvio. Un'incognita importante è lì davanti: servirà trovare un sostituto del capitano, un eventuale post Mertens (che potrebbe essere arrivato ai saluti) e una soluzione forse più d'impatto sull'out di destra.. Ci saranno tanti ragionamenti da fare.Il sogno scudetto non va riposto nel cassetto, è ancora lì ad una distanza minima. Però