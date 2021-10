Nella mattinata di ieri è arrivata una brutta notizia per i tifosi del Napoli, Victor Osimhen si è fermato a causa di un affaticamento muscolare. Il giocatore non è partito con la squadra per la trasferta di Salerno.



Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Mattino, lo stop sarebbe precauzionale, niente di preoccupante, ma visto il problema Spalletti e lo staff medico non hanno voluto rischiare. Il giocatore aveva accusato qualche fastidio già contro la Roma all'Olimpico. Osimhen potrebbe saltare il match contro il Legia Varsavia e addirittura contro il Verona per evitare pericoli, rientrando così dopo la sosta.