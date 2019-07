Secondo giorno di allenamento per il Napoli a Dimaro. Gli azzurri sosterranno il ritiro estivo in Val di Sole fino al 26 luglio. Al mattino la squadra ha svolto una prima fase di lavoro di prevenzione ai bordi del campo. Successivamente la rosa, divisa in due gruppi, si è alternata in esercitazioni tecniche e seduta tattica. Di seguito lavoro finalizzato al possesso palla. Chiusura con partitina con le 4 porte piccole. Chiriches si è allenato in gruppo. Inglese ha svolto tabella personalizzata. Nel pomeriggio la squadra ha iniziato la sessione con esercizi di attivazione. Successivamente lavoro tecnico con la rosa divisa in gruppi da tre. Di seguito svolgimento di gioco, possesso palla e seduta tattica. Chiusura con partitina risolta dai gol di Verdi, Gaetano e Ounas. Ancora lavoro personalizzato per Inglese.