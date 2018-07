I rumors delle ultime settimane non hanno vacillare il Napoli, che punta a tenere Roberto Inglese per volontà di Carlo Ancelotti. Secondo Sportitalia, il club azzurro ha rispedito al mittente diverse offerte provenienti da mezza Serie A e dall'estero, con lo Sporting Clube de Portugal in testa. L'ex Chievo, acquistato lo scorso anno ma lasciato per un'altra stagione a Verona, si giocherà le sue chances in azzurro.