Napoli, inizia il Calzona day: incontro con De Laurentiis, svelato lo staff. Il programma per il Barcellona

Giovanni Annunziata

È stata una giornata molto intensa quella di ieri a Napoli. Era nell'aria un cambiamento dopo il pareggio contro il Genoa e la classifica che non sorride affatto. Così la decisione di De Laurentiis di cambiare immediatamente in panchina. Nella serata è arrivata l'ufficialità dell'esonero di Walter Mazzarri e il conseguente annuncio di Francesco Calzona come nuovo tecnico azzurro. Anche ct della nazionale slovacca, guiderà il Napoli quattro mesi, fino al termine della stagione.



ECCO CALZONA E LO STAFF - È tempo di iniziare la nuova avventura per Calzona che è arrivato questa mattina presso l'Hotel Britannique, nel cuore della città di Napoli. Ad attenderlo c'era il presidente De Laurentiis. Con il nuovo allenatore sono arrivati anche Francesco Sinatti, preparatore atletico, Simone Bonomi, vice allenatore, Marco Brini, match analyst e Gianluca Segarelli, collaboratore tecnico. Dopo poco ecco unirsi anche il vice presidente Edorardo De Laurentiis e l'ad Andrea Chiavelli.



VERSO IL BARCELLONA - Qualche ora e tutti si sposteranno al quartier generale del Napoli, ovvero il Konami Training Center di Castel Volturno. Lì Calzona dirigerà il primo allenamento da nuovo tecnico azzurro, inizialmente previsto alle ore 11:00 ma per ovvi motivi di cambio in panchina è dovuto slittare alle ore 14:00. Sarà una giornata movimentata per lo stesso Calzona che alla vigilia del match di Champions contro il Barcellona parlerà in conferenza stampa con il capitano Di Lorenzo direttamente dal Maradona alle ore 19:30 (posticipata anche questa di due ore e mezza).