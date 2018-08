Lorenzo Insigne, esterno offensivo del Napoli, parla a DAZN dopo la vittoria sulla Lazio: "Ora abbiamo fatto questa grande prestazione di cuore. E' solo la prima partita, dobbiamo limare gli errori dell'anno scorso. Ancelotti? La cosa importante è che siamo rimasti gli stessi dell'anno scorso, con qualche volto nuovo che ci dirà qualcosa in più. Ancelotti è un grande allenatore, se lo seguiamo possiamo fare bene sia in Italia che in Europa. Sogno? Vincere qua, ma non è facile. Le altre squadre hanno fatto grandi acquisti. Ginocchio? Solo una botta, pensiamo già a sabato, al Milan".