Seduta mattutina per ilal Centro Tecnico. Gli azzurri lavorano nella settimana della sosta per le Nazionali. Il campionato riprenderà domenica 31 marzo con Roma-Napoli, 29esima giornata di Serie A (ore 15). I calciatori a disposizione di Ancelotti hanno svolto una prima fase di esercizi di prevenzione in palestra. Successivamente lavoro tecnico con sfide a pressione 1 contro 1.