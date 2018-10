Racconta la Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna: "Non c’è dubbio che contro Cavani & Co., un Insigne riposato e pienamente efficiente, avrà un impatto al Parco dei Principi sulla gara diverso per la formazione di Ancelotti, proprio perché a livello internazionale il fantasista di Frattamaggiore oggi ha acquisito un prestigio meritato per la sua maturazione tecnico-tattica"