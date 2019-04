Secondo Il Mattino, forte l'interesse del Milan per Lorenzo Insigne: "Anche se Lorenzo è ancora sotto contratto fino al 2022 il suo futuro a Napoli è tutt'altro che scontato. Il Milan avrebbe già cominciato il pressing per arrivare al capitano azzurro (sarebbe pronto a un'offerta di 40 miloni più Suso) e sullo sfondo restano aperte diverse soluzioni all'estero: decisivo sarà il ruolo del suo manager Raiola cha a breve dovrà incontrarsi con il ds azzurro Giuntoli e il presidente De Laurentiis per fare il punto della situazione. Lorenzo sta vivendo con grande amarezza questa fase e da qui i dubbi sul suo futuro. Situazione da monitorare in questo mese di maggio, prima del calcio mercato che aprirà a giugno. Per De Laurentiis finora Insigne è stato sempre incedibile e con una valutazione di cento milioni. Una trattativa, quindi che potrebbe aprirsi solo di fronte a un'offerta particolarmente significativa".