Dopo la vittoria del suo Napoli sull'Atalanta, Lorenzo Insigne ha parlato a Sky Sport: "Grande partita e grande vittoria, non era facile giocare qui. Siamo felici per la vittoria e per il gol di Milik. Stavo per segnare e infortunarmi? È solo una botta, passa. La palla poteva andare dentro, ma l'importante è che siamo riusciti a fare risultato".