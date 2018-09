Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, ha parlato dopo il pareggio con la Stella Rossa in Champions League ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo disputato una buona gara. Peccato perché potevamo vincere, abbiamo avuto tante occasioni ma non siamo stati cattivi e lucidi. Questo dovrà essere d'esempio per portare a casa i prossimi incontri. Traversa? Ho tirato, non è entrata e sono stato sfortunato. Non era facile interpretare la giusta gara qui, erano aggressivi e c'era l'entusiasmo dei tifosi. Peccato di non aver fatto gol. Stiamo crescendo, dobbiamo stare tranquilli perché seguendo il mister possiamo fare cose importanti".