Lorenzo Insigne ha parlato in conferenza, accanto a Carlo Ancelotti, prima della seconda sfida al Barcellona: "Nella prima gara di mercoledì abbiamo fatto bene e ora vogliamo ripeterci. La squadra si sta esprimendo con qualità e questo è importante"



Lorenzo, questo Napoli può arrivare lontano anche in Champions League?

"Penso di si. Abbiamo giocato a testa alta anche la scorsa stagione. Stiamo lavorando bene, siamo un grande gruppo. Sappiamo che in Champions ci sono squadre con grandi campioni ma anche noi vogliamo dire la nostra e fare del nostro meglio"



Che sensazioni hai avuto da questa settimana negli States?

"Per noi è stata una grande esperienza. Ma sono felice soprattutto per i napoletani che sono qui e che hanno potuto vivere con gioia questi giorni. I tifosi ci hanno accolto benissimo e noi siamo felici di ripagarli in campo. Molti di loro non sempre hanno la possibilità di seguire il Napoli in Italia e mi auguro che anche in futuro ci siano altre occasioni come queste".