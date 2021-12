Importanti novità sul fronte rinnovo per il Napoli e Lorenzo Insigne. Come riportato dal quotidiano Il Mattino il capitano degli azzurri, tramite il proprio entourage, ha fatto sapere a Giuntoli e De Laurentiis che è pronto a rinnovare alle attuali condizioni contrattuali (4,5 milioni netti a stagione). Ora la palla passa al club che, ad oggi, non ha ancora contattato l'attaccante per trovare la tanto agognata intesa.