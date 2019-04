Il Corriere dello Sport svela come potrebbero arrivare notizie positive dal recupero di Lorenzo Insigne per Carlo Ancelotti: "Mertens c’è e lotta anche insieme al Napoli: una mezz’ora in campo basta ed avanza per sentirsi bene, per pensare al Genoa ma, soprattutto all’Arsenal. Hysaj c’è e guarda insieme agli altri, dalla panchina: e pure questo vuol dire che l’emergenza può essere ritenuta sconfitta, almeno quella, e il Napoli potrà guardare al tour de force che l'aspetta nel prossimo futuro con ottimismo. Il resto si capirà sin da oggi, a Castel Volturno, dove le speranze sono parecchie: Insigne sta facendo passi da gigante, volendo potrebbe anche essere rischiato domenica sera, e ciò potrebbe accadere o anche no, dipende dalle risposte che il corpo darà allo scugnizzo, proiettato ovviamente verso l’Emirates. Poi ci sarà da verificare il recupero di Chiriches, un difensore in più può sempre servire"