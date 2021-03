Discorsi in alto mare tra il Napoli e Lorenzo Insigne per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'offerta del presidente Aurelio De Laurentiis al suo capitano è per un contratto da 3 milioni di euro a stagione, mentre Insigne vuole iniziare a discutere sulla base dei 4.5 milioni che guadagna attualmente.