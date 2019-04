Come riporta la Gazzetta dello Sport, ci sono buone notizie per Lorenzo Insigne. Il capitano ha lavorato da solo a Castel Volturno nel giorno di riposo. Gli adduttori sembrano rispondere bene, dunque pare definitivamente superato il problema: l'attaccante partenopeo forzerà in vista del week-end e potrebbe trovare qualche minuto nella gara contro il Genoa. L'obiettivo è quello di arrivare al meglio alla sfida di settimana prossima contro l'Arsenal.