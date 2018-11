Secondo Tuttosport, il ct Mancini, ha pensato di far rientrare i calciatori che saranno poi impegnati nelle prossime settimane in Champions nelle rispettive squadre già dopo il match contro il Portogallo. Buone notizie dunque per Napoli, Juventus, Roma e anche Psg che potrebbero ritrovarsi prima del tempo e non del tutto stremati Insigne, Bonucci, Chiellini, Florenzi e Verratti. I calciatori dovrebbero saltare dunque il test amichevole contro gli Stati Uniti e far ritorno a casa già nel fine settimana.