Il capitano del Napoli Lorenzo Insigne ha parlato a Sky Sport della morte di Diego Armando Maradona: "Diego per me e per i napoletani rappresenterà tanto. Ci ha sempre difeso quando ha giocato qua, quando è andato via, ha sempre portato Napoli e i napoletani nel cuore. Lo abbiamo sempre portato nel cuore: fa male, è un giorno triste per noi. ".



Insigne ha aggiunto: "La prima volta che l'ho visto, è stata un'emozione. Era al San Carlo, dopo tanti anni a Napoli. Andai ad abbracciarlo dietro le quinte, è stata la serata più bella della mia vita. La 10? E' giusto che sia rimasta sua, è stato il più grande di tutti i tempi, siamo orgogliosi che abbia giocato nel Napoli, da capitano".