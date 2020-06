Il capitano del Napoli Lorenzo Insigne parla a Rai Sport dopo il pareggio nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter, che vale l'accesso in finale contro la Juventus: "Loro stavano bene in campo, ma noi abbiamo fatto la nostra parte e anche se abbiamo sofferto lo abbiamo fatto da squadra. Abbiamo cercato a tutti i costi la finale, ora dobbiamo recuperare le energie per arrivare pronti. Il rilancio di Ospina sul gol? I piedi li ha sempre avuti, è stato bravo lui a vedere che erano posizionati male, abbiamo fatto contropiede ed è servito per portare a casa la finale. Giocare senza pubblico? E' strano giocare così, ma noi dobbiamo fare il nostro dovere. Ringraziamo tutti gli infermieri e i dottori, dedichiamo la vittoria a tutti quelli che hanno sofferto in questo periodo e speriamo di aver portato un po' di gioia. Gattuso? Gli stiamo vicino perché se lo merita, prima di essere un grande allenatore è un grande uomo e dedichiamo questa vittoria a lui in questo momento difficile. Finale contro la Juventus? Ha un sapore speciale, però non scendo solo io in campo: dobbiamo fare una grande prestazione, dare qualcosa in più rispetto a stasera. La prepareremo nel miglior modo possibile".