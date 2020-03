Dopo il rinvio di Juve-Milan, quale scenario per Napoli-Inter? Ne parla il Corriere dello Sport: “Dal Governo è trapelato che, qualora, venisse deciso di adottare un provvedimento di questo genere, sarebbero comunque consentite le ”porte chiuse”: una condizione, che ormai la maggioranza dei club di serie A pare ormai rassegnata ad accettare. 18 club hanno dato responso favorevole in via ufficiale, quindi tramite Pec. Il 19°, il Napoli, lo ha dato attraverso una telefonata. Ma ha già fatto sapere che si opporrà all’eventualità delle “porte chiuse” qualora venisse prospettata (ad ora nessun segnale) per il match con l’Inter di domani”.