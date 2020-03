Secondo Repubblica: "Porte chiuse per i prossimi trenta giorni, per tutte le manifestazioni sportive in Italia. È l’ipotesi allo studio del Comitato scientifico del governo per frenare il contagio e in caso d’attuazione immediata il provvedimento riguarderà anche la semifinale della Coppa Italia tra Napoli e Inter, in programma domani (20,45) al San Paolo: non si esclude neanche il rinvio della gara. In preallarme ci sono pure i tifosi, con 40 mila biglietti venduti. Nella sede del club azzurro sono rimasti in attesa di comunicazioni ufficiali fino alla tarda serata di ieri. Ci sarà ovviamente un’attenzione particolare nei confronti dei calciatori dell’Inter, che arrivano dalla zona a rischio di Milano. L’intera comitiva nerazzurra ( staff tecnico e dirigenti compresi) dovrebbe essere sottoposta al suo arrivo in città a esami medici, per scongiurare il timore del contagio virale. Per il resto si naviga a vista, in attesa dei provvedimenti che saranno presi di volta in volta dalle autorità competenti. Il Napoli aspetta di avere indicazioni a stretto giro per la trasferta del 13 marzo a Verona ( in un’altra zona a rischio)".