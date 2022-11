Weekend da favola in Serie A: Atalanta-Napoli, Juventus-Inter e Roma-Lazio sono in particolare le tre gare di cartello di una giornata che potrebbe stravolgere la classifica alta del campionato. Sabato 5 novembre alle 18:00 va in scena la sfida tra le due squadre che più di tutte possono essere soddisfatte per come è andata la prima parte della stagione: i bergamaschi in casa hanno la grande possibilità di avvicinarsi alla capolista, che peraltro dovrà mostrare di saper reagire dopo la sconfitta di Liverpool. Sulla lavagna scommesse gli uomini di Spalletti partono favoriti, anche se la quota di 2,13 per il segno 2 lascia intendere che a Bergamo può succedere di tutto. La squadra di Gasperini è proposta vincente a 3,35, mentre il pareggio vale 3,65. In ogni caso il primo posto del Napoli non è in discussione. Situazione diversa in Roma-Lazio, con i giallorossi che hanno un solo punto di vantaggio sui biancocelesti e chi vince si prende il derby e il quarto posto in classifica. La posta in palio è altissima e in vista della gara di domenica 6 novembre – ore 18:00 – Mourinho e i suoi partono davanti a 2,01, contro il pareggio a 3,65 e il segno 2 a 3,60. Dal derby della capitale al derby d’Italia, Juventus-Inter si gioca sempre di domenica ma alle 20:45. In questo caso sono i bianconeri a 22 punti che rincorrono i rivali nerazzurri, a 24. Chi la spunterà? Senza dubbio Inzaghi si presenta meglio all’appuntamento rispetto ad Allegri e la conferma arriva dai pronostici cha anticipano la partita. Nonostante si giochi a Torino l’Inter parte favorita a quota 2,38. A 3,00 il segno 1 che rilancerebbe la stagione juventina finora al di sotto delle aspettative, mentre il pareggio è in lavagna a 3,35.