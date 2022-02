Il big match è servito. La sfida del Diego Armando Maradona, gremito per l’occasione, tra ildell'ex Lucianoe l'di Simoneè di fondamentale importanza, forse già decisiva, ai fini della classifica: partenopei e nerazzurri si affrontanonel secondo anticipo dellavisti gli impegni europei di settimana prossima, rispettivamente contro il Barcellona in Europa League e contro il Liverpool in Champions. Ma la tesata è al campionato: il Napoli, reduce da cinque risultati utili di fila (4 vittorie e 1 pari) è secondo a quota 52 e insegue l'Inter, prima a 53 ma con una partita in meno, reduce dal ko nel derby contro il Milan dopo 10 partite senza sconfitte e dalla semifinale di Coppa Italia, conquistata contro la Roma. Sfida sorpasso, dunque, per i padroni di casa, che all'andata si videro sconfitti a San Siro e soprattutto persero a lungo Osimhen, dopo uno scontro contro Skriniar: il nigeriano è fermo a 6 gol, Lautaro e Dzeko sono rispettivamente a 10 e 11. I nerazzurri dal canto loro non vogliono perdere la vetta, in attesa del recupero col Bologna, e vogliono mantenere o incrementare il vantaggio sui rivali e sul Milan, oltre ad evitare un possibile ritorno della Juventus: non ci saranno Simone Inzaghi e Bastoni, entrambi squalificati.- Il Napoli ha vinto solo una delle ultime nove sfide di Serie A contro l’Inter (3N, 5P): 4-1 nel maggio 2019 sotto la gestione di Carlo Ancelotti. L'Inter ha segnato in ciascuna delle ultime sette gare di campionato contro il Napoli, la sua miglior serie di gare consecutive a segno contro questa avversaria in Serie A da ottobre 2000 (8). Il Napoli è rimasto imbattuto in 14 delle 15 gare casalinghe contro l’Inter in campionato giocate dagli anni 2000 (9V, 5N), l’unica eccezione è un 3-1 a favore dei nerazzurri nel gennaio 2020 (doppietta di Romelu Lukaku e rete di Lautaro Martínez). Il Napoli ha vinto le ultime quattro partite di Serie A dopo una serie di nove gare in cui aveva ottenuto solamente due successi (3N, 4P) – inoltre i partenopei hanno mantenuto la porta inviolata in tre di questi quattro successi, tante clean sheet quante nelle precedenti 10 gare di campionato. Il Napoli ha perso tre delle ultime cinque partite casalinghe in Serie A (2V), da inizio dicembre infatti solo il Venezia (quattro) ha perso più gare interne dei partenopei nella competizione. L’Inter ha perso l’ultima partita di campionato, contro il Milan, dopo una serie di 11 vittorie e tre pareggi: i nerazzurri non subiscono due sconfitte consecutive in Serie A dal marzo 2020. L’Inter ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime quattro trasferte di campionato e solo quattro volte è arrivata a quota cinque fuori casa in Serie A: nel 1951, 1966, 1971 e 1972.L’Inter è la vittima preferita di Fabián Ruiz con la maglia del Napoli in tutte le competizioni (tre gol); il centrocampista dei partenopei ha partecipato a otto gol in questo campionato (cinque reti, tre assist) ed è a una sola partecipazione dai suoi risultati del 2019/20 (3G, 6A) e del 2018/19 (5G, 4A). Lautaro Martínez ha segnato quattro gol in Serie A contro il Napoli e ha fatto meglio solamente contro il Cagliari (sei) nella competizione; l’attaccante dell’Inter non va a segno da cinque partite di file in campionato, solo nell’agosto 2019 ha fatto peggio in Serie A (sette). Dopo aver segnato sette gol nelle prime nove partite di questo campionato, Edin Dzeko ha realizzato due reti nelle sue ultime 13; l’attaccante dell’Inter ha realizzato due doppiette contro il Napoli, entrambe in casa dei partenopei, nel 2016 e nel 2018, rimanendo poi a secco nelle successive sette sfide nel massimo campionato.Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko.Napoli:76013