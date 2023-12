Dopo la serata di Champions League ricca di gol, Inter (3-3 con il Benfica) e Napoli (battuto 4-2 dal Real Madrid) si sfideranno nel big match della 14ª giornata di Serie A. L’appuntamento è allo stadio Maradona per domenica 3 dicembre alle 20:45, con i nerazzurri tallonati dalla Juventus e non possono permettersi di rallentare e i campani a caccia della seconda vittoria in campionato dall’arrivo di Mazzarri. Un eventuale successo del resto porterebbe i campioni d’Italia a soli 5 punti dalla squadra che al momento occupa la prima posizione in classifica e che è favorita nei pronostici per la vittoria del campionato, mentre in caso di sconfitta il -11 sarebbe quasi una sentenza per i sogni di gloria di Di Lorenzo e compagni. Sarà una gara molto sentita per tanti motivi e le quote Betaland annunciano un testa a testa piuttosto equilibrato: la lavagna 1X2 su Napoli-Inter vede la capolista vincente a 2.43, mentre la quota per il successo dei padroni di casa è di 2.85. A 3.45 il pareggio, risultato che mischierebbe le carte del campionato, anche se venerdì il successo della Juventus a Monza non è per nulla scontato a 2.00 volte la posta. I protagonisti più attesi sono Lautaro Martinez e Victor Osimhen, che nella passata stagione si sono contesi il titolo di capocannoniere, mentre nella Serie A 2023/24 l’argentino tiene il ritmo invidiabile di un gol a partita, per un bottino nettamente superiore rispetto al nigeriano (6 gol). Chi metterà la firma sulla gara? Non è da escludere un botta e risposta: la rete di Osimhen è proposta a 2.75, quella di Lautaro è a 2.60.