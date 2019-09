Secondo la Gazzetta dello Sport: "Oggi l’Eca rinnoverà il suo Board e potrebbe profilarsi all’orizzonte un «derby» italiano per l’unica poltrona disponibile tra Zhang e De Laurentiis. Naturalmente i due candidati non si sono sbilanciati: c’è il timore reciproco che la candidatura riceva accoglienza entusiastica e quindi meglio non esporsi.

Fino a ieri sera hanno cercato di capire e il Napoli ufficialmente ha smentito di avere aspirazioni per il proprio presidente. Nei corridoi di Ginevra gira voce che Zhang potrebbe essere eletto nel Board, mentre De Laurentiis andrebbe al Club Competition Committee, che è poi la commissione Uefa che decide formati e regolamenti delle coppe"