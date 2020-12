Il Napoli attende con ansia il rientro di Victor Osimhen, per definire il recupero del nigeriano. Ai microfoni di Radio Marte è intervenuto Andrea D’Amico, agente e intermediario della trattativa per Osimhen. Queste le sue parole:



RECUPERO - "Ho sentito l’agente e lo sentirò di nuovo oggi, speriamo che il ragazzo stia meglio presto. Questi infortuni a volte sono strani, ho avuto tanti calciatori. Ho parlato più volte con l’agente ed era abbastanza fiducioso. Non sono entrato nel merito".



NAPOLI SENZA OSIMHEN - "Indubbiamente non è lo stesso, Victor dà la possibilità di esprimersi alla squadra in una maniera particolare. Può dare alla squadra un apporto diverso da quello che arriva senza di lui. Gattuso questo lo sa bene e ha cercato di ovviare alla sua mancanza nella maniera migliore possibile".



JUVENTUS-NAPOLI - "Occorrerebbero 10 trasmissioni per sviscerare il tema in maniera completa. Credo che sia sempre meglio giocare e sono convinto che la regolarità del campionato debba venire fuori dal campo e non dai giudici”.