Il Napoli è alla ricerca di un centrocampista da regalare a Luciano Spalletti per infoltire il reparto. Andato via Tiemoué Bakayoko, sul mercato si sono sondati tanti profili: dal ritorno dal Chelsea dello stesso francese, ora nel mirino del Lione, a Sander Berge dello Sheffield United, per il quale il club inglese chiede un investimento superiore ai 10 milioni di euro. Per questo motivo si guarda a una soluzione low cost in casa Inter: Roberto Gagliardini.



I partenopei sono pronti a fare un tentativo per il centrocampista nerazzurra, chiedendo il prestito al club meneghino. Nelle idee di Marotta, Ausilio e Inzaghi, però, al momento l'ex Atalanta è ritenuto incedibile, al pari di Matias Vecino, pedine utili per le idee di calcio del tecnico piacentino. Niente da fare, quindi, per il Napoli, che dovrà continuare la sua missione. Alla ricerca di occasioni per la mediana.