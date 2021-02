Intervistato da Tuttosport l'allenatore dello Spezia, Vincenzo Italiano ha per ora allontanato l'ipotesi di un futuro al Napoli: "Ho un avvocato di fiducia che mi aiuta quando si stilano i contratti, ma non proprio un procuratore. Ho in testa solo la salvezza con lo Spezia, la stima fa piacere, ma non sono stato contattato da nessuno".